У Криму оголосили штормове попередження

Штормове попередження оголошено на сьогодні в Криму у зв`язку з очікуваним погіршенням погодних умов, повідомила прес-служба Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в автономії.

«Місцями очікуються сильні зливи, грози, град і шквалистий вітер, 15-20 метрів за секунду», - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, у кримських лісах зберігається підвищена пожежна небезпека.

Як повідомлялось, наприкінці червня злива і град завдали значних збитків посівам ряду районів автономії.