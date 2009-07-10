Куніцин радить керівникам Криму і не мріяти про Севастополь

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН радить кримському керівництву зайнятися вирішенням соціально-економічних проблем автономії, а не ворожінням на кавовій гущі: увійде Севастополь до складу Криму чи ні.

«У телеефірі Президент говорив на цю тему ймовірно, - заявив КУНІЦИН, - а вже почалося: прем`єру і спікеру парламенту автономії ПЛАКІДІ і ГРИЦЕНКУ Севастополь знадобився, і деякі інші кримські політики до хору приєдналися: “Даєш Севастополь до Криму”».

Голова адміністрації відзначив, що Севастополь живе краще, ніж кримська автономія. «Бюджет Севастополя більший, ніж столиці АР Крим, Сімферополя. У нас, на відміну від півострова, немає боргів по зарплаті в бюджетній, комунальній сферах. Ми "не пасемо задніх", а перспектива загрузнути в чужих проблемах, що не вирішуються тим же Радміном Криму, севастопольців мало влаштовує», - заявив КУНІЦИН, слова якого цитує прес-служба Севастопольської міськдержадміністрації.

КУНІЦИН відзначив: Президент не мав на увазі, що злиття Криму і Севастополя - завдання сьогодення. «Навіть у теорії: потрібні зміни до Конституції, адміністративно-територіальна реформа, величезні витрати, організаційні зусилля. Словом, справа не одного дня, року», - сказав голова адміністрації.

Він додав, що спілкувався на цю тему з Віктором ЮЩЕНКОМ. «Я сказав: "Севастопольці погодяться (на входження до складу автономії) за однієї умови - якщо наше місто стане столицею Криму". Разом посміялися», - сказав КУНІЦИН.