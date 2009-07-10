1,6 млн. людей відпочили в Криму

Із початку року в Криму відпочили 1,6 млн. людей.

Кількість курортників, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, скоротилася на 14,3%, йдеться в оперативних даних Міністерства курортів і туризму автономії.

Сьогодні в Криму працюють 549 оздоровниць, коефіцієнт заповнюваної становить 75,7%. Минулого року функціонували 558 курортних установ, заповнюваність була 85,6%.

Організовано в оздоровницях автономії відпочили 374,7 тис. людей, що на 17% менше, ніж за той же період минулого року, повідомляють виконкоми й райдержадміністрації курортних регіонів.