Військові ЧФ РФ притягли в Севастополь ракети (фото)

Управління МВС України в місті Севастополі підтверджує факт затримання автомобілів Чорноморського флоту Росії, які без узгодження перевозили великогабаритний вантаж.

В офіційному повідомленні сказано, що «8 липня о 18.30 працівниками ОДАІ УМВС України в місті Севастополі була зупинена автоколона з чотирьох автомобілів, які належать одній з військових частин ЧФ РФ. Рух даної колони було зупинено у зв`язку з відсутністю узгодження з компетентними органами України про пересування її за межами місць постійної дислокації на порушення п.5 ст.15 угоди між РФ і Україною про статус та умови перебування ЧФ РФ на території України».

Як наголошується далі в повідомленні Відділу зв`язків з громадськістю Севастопольської міліції, «за перевезення без узгодження великогабаритного вантажу щодо старшого колони і трьох водіїв складені адміністративні протоколи за ст.132 КУпАП України.

У зв`язку з відсутністю узгодження з компетентними органами України пересування колони за межами постійної дислокації складено акт, який підписали представники компетентних органів України і військової частини ЧФ РФ».

Повідомляється також, що автомашини повернено в початковий пункт.

Раніше джерело в Управлінні МВС міста Севастополя повідомило УНІАН, що 8 липня близько 18.00 на вулиці Челюскінців співробітники Державтоінспекції затримали колону вантажних автомобілів Чорноморського флоту Росії. До її складу входили три ракетовози на базі автомобіля «КрАЗ» у супроводі озброєної охорони (останню представляли військовослужбовці ЧФ РФ, озброєні автоматами, і один - пістолетом ПМ) і пожежного спецавтомобіля. Машини перевозили територією регіону закритий тентом великогабаритний вантаж.

Пред`явити правоохоронцям для огляду вантаж російські військовослужбовці відмовилися, посилаючись на спеціальний характер вантажу і відповідний наказ командування ЧФ, відзначив співрозмовник агентства. Проте українські правоохоронці зажадали провести перевірку і встановили, що вулицями міста провозять без будь-яких дозвільних документів крилаті ракети. При цьому, сказав співрозмовник агентства, будь-якого узгодження на це перевезення з компетентними органами України не було.

Фото портала Флот-2017