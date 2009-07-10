Міськрада Севастополя не підвищуватиме комунальні тарифи

Севастопольська міськрада не підвищуватиме комунальні тарифи без гарантій їх відповідності якості послуг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам голова Севастопольської міськради Валерій САРАТОВ, відповідаючи на запитання про те, якою буде реакція депутатів на чергове подання міськдержадміністрації з проханням про перегляд комунальних тарифів.

За словами В.САРАТОВА, «проблема полягає в тому, що ми ніяк не можемо одержати від адміністрації підтвердження відповідності тарифів і якості послуг. Навіть на ті гроші, які прописані в бюджеті сьогодні, населенню не надаються нормальні за якістю послуги».

Голова міськрада також вважає, що проблеми в комунальній сфері міста спричинені слабким менеджментом, здійснюваним керівництвом підприємств, що надають послуги населенню.

За інформацією прес-служби Севастопольської міськради, 20 травня депутати міськради на черговій сесії залишили без змін чинні комунальні тарифи для населення, водночас міськрада дала згоду на оформлення кредитної лінії в сумі 30 млн. грн. для забезпечення безперебійної роботи комунального підприємства «Севтеплоенерго».

Також за інформацією прес-служби, на черговій сесії, проведення якої заплановане на 14 липня, Севастопольська міськдержадміністрація запропонувала депутатам розглянути питання про підвищення квартплати.

Як повідомляв УНІАН, Севастопольська міська державна адміністрація протягом останнього року неодноразово вносила до міськради пропозиції щодо перегляду тарифів, які в місті, як стверджують в керівництві виконавчої влади Севастополя, є одними з найнижчих в Україні.