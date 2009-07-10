Україна висловлює протест через ігнорування Росією угоди про ЧФ

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучій протест у зв’язку із систематичним ігноруванням російською стороною угоди про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації.

Про це йдеться у заяві речника МЗС Василя КИРИЛИЧА.

“8 липня у Севастополі було зупинено три автомобілі та групу військовослужбовців Чорноморського флоту Російської Федерації, які, грубо порушуючи Угоду між Україною і Російською Федерацією про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 28 травня 1997 року, а також законодавство України, без узгодження з компетентними органами України здійснювали перевезення крилатих ракет густонаселеним районом Севастополя”, - сказав В.КИРИЛИЧ.

”Дії російської сторони є черговим свідченням нехтування умов тимчасового перебування Чорноморського флоту на території України, визначених двосторонніми міжнародними договорами та законодавством України”, - наголосив він.

В МЗС нагадують, що російська сторона взяла на себе “чіткі зобов’язання дотримуватися вимог згаданих угод та законодавства України, зокрема правил перевезення небезпечних вантажів та обов’язкового узгодження усіх пересувань, пов’язаних з діяльністю військових формувань ЧФ РФ поза місцями їх дислокації”.

”У зв’язку із систематичним ігноруванням ЧФ РФ міжнародного права та законодавства України російській стороні висловлено рішучий протест та висунуто вимогу щодо припинення такої протиправної діяльності флотом під час його перебування на території України”, - наголошується у заяві речника українського зовнішньополітичного відомства.

Раніше джерело в Управлінні МВС Севастополя повідомило УНІАН, що 8 липня співробітники Державтоінспекції затримали колону вантажних автомобілів Чорноморського флоту Росії. До її складу входили три ракетовози на базі автомобіля «КрАЗ» у супроводі озброєної охорони і пожежного спецавтомобіля. Машини перевозили територією регіону закритий тентом великогабаритний вантаж.

Пред`явити правоохоронцям для огляду вантаж російські військовослужбовці відмовилися, посилаючись на спеціальний характер вантажу і відповідний наказ командування ЧФ, зазначив співрозмовник агентства. Проте українські правоохоронці зажадали провести перевірку і встановили, що вулицями міста провозять без будь-яких дозвільних документів крилаті ракети. При цьому, сказав співрозмовник агентства, будь-якого узгодження на це перевезення з компетентними органами України не було.