Радмін схвалив програму розвитку курортів Криму на 2009-2011 роки

Рада міністрів Криму сьогодні схвалила проект Програми розвитку автономії у сфері курортів і туризму на 2009-2011 роки.

Як повідомили у прес-службі кримського уряду, програма розроблена відповідно до Державної програми розвитку туризму на 2002-2010 роки, згідно з якою рекреаційний і туристський види діяльності виділені як пріоритетні напрями розвитку для регіонів Криму.

У проекті документу визначені цілі, завдання, пріоритети регіональної політики в автономії на 2009-2011 роки, прогнозні показники туристсько-рекреаційного розвитку.

«Основною метою програми є створення сприятливих умов для цілорічного функціонування підприємств санаторно-курортного і туристського комплексів шляхом формування конкурентоспроможного на світовому і національному рівнях туристичного продукту і курортних послуг», - зазначили в Раді міністрів.

Програмою передбачені підвищення конкурентоспроможності кримського турпродукта, кваліфікації фахівців галузі та якості послуг, реклама рекреаційного потенціалу автономії, розвиток різних видів туризму і екскурсійної діяльності.

Крім того, передбачається забезпечення раціонального використання природних лікувальних ресурсів, реалізація інвестиційних та інноваційних проектів у сфері курортів і туризму; модернізація матеріально-технічної бази підприємств санаторно-курортного і туристського комплексів; розвиток інфраструктури.

Рада міністрів направила програму на розгляд Верховної Ради Криму.