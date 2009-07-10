Влада Криму вимагає звільнити берег Чорного моря

Рада міністрів Криму зобов`язала міністрів автономії, голів республіканських комітетів, органи місцевого самоврядування відмінити всі накази й інші регламентні акти, що обмежують вільний доступ в місця масового відпочинку, на комунальні пляжі, на території й об`єкти природно-заповідного фонду півострова.

Про це повідомили у прес-службі Радміну.

Раніше міністр курортів і туризму Криму Андрій СУМЦОВ заявив, що вхід на пляж не може бути платним, гроші повинні стягуватися за надання додаткових послуг, «як це прийнято в європейських країнах».

Радмін Криму навесні рекомендував владі на місцях у період сезону-2009 забезпечити безплатний доступ жителів і гостей півострова на комунальні пляжі. Як наголошувалося в документі уряду, «під час укладення договорів оренди пляжних територій» передбачено стягнення плати тільки «за додаткові послуги з прокату пляжного устаткування».

Опитані в середині червня кореспондентом УНІАН співробітники відділів і управлінь курортів ряду регіонів Криму заявили, що гроші за вхід на пляжі не беруться, потрібно платити тільки за додаткові послуги.

Як відомо, в Україні плату можна брати за додаткові послуги. Підприємці, знаючи це, пишуть на чеках «послуги пляжу», хоча гроші беруться за зручності, які повинні бути у будь-якому випадку (ногомийка, послуги медпункту, туалет тощо). А за інші послуги – прокат лежака або парасольки – доводиться платити окремо.

Кримчани, пред`явивши у своєму регіоні паспорт або його ксерокопію, можуть безплатно пройти на пляжі, окрім тих, які належать санаторно-курортним установам.