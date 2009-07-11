Дві людини загинули в аварії у Криму

Двоє людей загинули і троє травмовані в результаті аварії за участю мотоцикла і двох автомобілів на автодорозі Армянськ – Сімферополь у Криму.

Водій мотоцикла Yamaha, виконуючи обгін, виїхав на стрічну смугу і зіткнувся з автомобілем Jeep Cherokee Limited. У результаті цього водій автомобіля не впорався з управлінням, Jeep зіткнувся з автомобілем Toyota, повідомили у прес-службі Головного управління МНС в автономії.

За даними рятувальників, в аварії загинули водій і пасажир «Тойоти», доставлено до лікарні постраждалих водія і пасажирку джипа, а також мотоцикліста.

Крім того, вісім громадян Російської Федерації постраждали в лобовому зіткненні мікроавтобуса і причепа, що відчепився від автомобіля при виїзді з міста Саки на трасі Сімферополь – Євпаторія.

Росіян, які відпочивали в пансіонаті в Бахчисарайському районі Криму, доставлено до травматологічного відділення лікарні. «За даним фактом співробітники ДАІ проводять слідство», – додали в МНС.