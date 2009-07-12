Блискавка вбила рибалку в Криму

На сході Криму в результаті удару блискавки загинув рибалка, повідомила прес-служба Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в автономії.

Інформація про нещасний випадок надійшла до рятувальників напередодні ввечері.

"Житель села Завітне, 1958 року народження, що рибалив під час грози, потрапив під удар блискавки", - уточнили в МНС.