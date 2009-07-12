Експерт: про ракети міліцію Севастополя варто було попередити

Військовослужбовці Чорноморського флоту РФ повинні були узгодити з владою Севастополя перевезення ракет через територію міста.

Про це УНІАН у Москві сказав керівник Центру військового прогнозування Анатолій ЦИГАНОК.

«Я вважаю, що це питання потрібно було узгодити з місцевою владою. Необхідно було зробити так, щоб міліція Севастополя про це знала», - сказав А.ЦИГАНОК.

Він підкреслив, що через те, що цього не було зроблено, виник черговий скандал із питанням базування ЧФ РФ, який не потрібен ані Росії, ані Україні.

А.ЦИГАНОК зазначив, що немає нічого дивовижного в тому, що такий вантаж перевозиться, оскільки склади ЧФ РФ розміщено в різних місцях і цілком можливо, що на одному з них не можна було з ракетами провести необхідні дії, приміром, розібрати.

Експерт припустив, що це могли бути ракети для комплексів ППО або літаків.

«Треба бути більш дипломатичними, тим більше зараз, коли закінчується термін оренди баз Чорноморським флотом. Адже Росія бажає залишити флот, а Україна категорично проти», - сказав А.ЦИГАНОК.