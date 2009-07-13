Криму загрожує водомор

У Криму складнощі з поливом сільськогосподарських культур через те, що українська влада цього року виділила кошти на оплату електроенергії для перекачування води на рівні минулого року, хоча електрика подорожчала у декілька разів.

Голова Республіканського комітету з водогосподарського будівництва і зрошуваного землеробства Шевкет АСАНОВ сьогодні на прес-конференції в Сімферополі заявив, що автономія вже витратила річний ліміт засобів.

«Дефіцит держбюджету на електроенергію по Держводхозу складає 86,3 мільйона гривень, з них кримські водогосподарські організації не отримують 39,9 мільйона гривень - це ті гроші, які необхідні, щоб подати дніпровську воду у всі наші райони. Плюс до цього 6,7 мільйонів гривень не достає на електроенергію Північно-Кримському каналу. Виходячи з цього дефіциту, ми річний ліміт своїх засобів на електроенергію вичерпали до кінця червня», - сказав АСАНОВ.

«Практично ми працюємо над ситуацією, коли вода кінчилася, ми день знаходимо засоби, знаходимо їх тут, усередині (у Криму), перекидаючи фінансування нашої водної системи з однієї вітки каналу на іншу», - сказав зі свого боку заступник голови Ради міністрів Криму Микола КОЛІСНІЧЕНКО.

Так, днями поступили в Сакському районі автономії. «Позавчора, вчора ми заповнили канал. Цієї води вистачить для поливу овочевих та інших культур в 6-ти районах в сакському напрямі ну на два дні, ну, максимум, на три», - відзначив віце-прем`єр.

Він повідомив, що піднімав водне питання в Кабінеті міністрів. «Були дани команди Юлією Володимирівною (ТИМОШЕНКО) запустити всю систему, не припиняти полив сільськогосподарських культур. Це не виконується!», - заявив КОЛІСНІЧЕНКО.

Віце-прем`єр автономії додав, що також виникли труднощі з водозабезпеченням феодосийсько-судакського напряму. «У літній час, коли така жара, залишити населення без води, - це просто злочин!», - обурився заступник голови Радміну.