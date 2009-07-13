118 корупціонерів притягнуто до відповідальності в Криму
Подробиці у прокуратури
Протягом першого півріччя 2009 року судами до кримінальної відповідальності притягнуто 21 корупціонера, адміністративне покарання призначено 97 порушникам.
На корупційних правопорушеннях найчастіше попадалися працівники органів місцевої самоврядування (65 осіб).
"У січні-червні суди автономії постановили обвинувальні вироки у 17 кримінальних справах про злочини з ознаками корупційних діянь. У корупційних злочинах визнано винним 21 чиновника", - йдеться у повідомленні прокуратури Криму.
Зокрема, до шести років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено спеціаліста відділу громадянства паспортної служби в Сакському районі. "Вона незаконно виписала людину, а сама прописалася в її квартирі та приватизувала помешкання", - уточнила прокуратура.
Загалом поточного року слідчими органів прокуратури Криму до суду направлено 41 кримінальну справу про злочини з ознаками корупції, якими завдано збитків на суму понад 1 млн. грн. "У них проходять, зокрема, сім голів органів місцевого самоврядування, чотири працівники суду, дев`ять міліціонерів, шість податківців", - мовиться у повідомленні.
Усього за шість місяців 2009 року правоохоронними органами Криму складено 147 протоколів про корупційні правопорушення.