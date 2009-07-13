Уряд шукатиме безкоштовні пляжи

При Раді міністрів Криму створено робочу групу для перевірки обгрунтованості ухвалених рішень по встановленню плати за відвідування пляжів та об`єктів природно-заповідного і лісового фонду автономії.

Як повідомили у прес-службі уряду, групу очолив перший віце-прем`єр Криму Едуард ГРИВКОВСЬКИЙ.

«Необгрунтовано ухвалені рішення по обмеженню доступу до рекреаційних об`єктів повинні бути скасовані», - заявили у Радміні.

Виконкомам сільських, селищних, міських рад, районним державним адміністраціям у Криму доручено надати у Радмін переліки комунальних пляжів, туристичних маршрутів і стоянок, місць масового відпочинку, територій та об`єктів природно-заповідного і лісового фонду, які використовуються для відвідування відпочиваючими, зокрема, на безкоштовній основі. «Вони зобов`язані не допускати встановлення шлагбаумів та інших споруд, що забороняють й обмежують доступ до об`єктів», - наголошується у повідомленні.

Ці ж органи просять забезпечити безкоштовний і безперешкодний доступ гостей і жителів Криму на комунальні пляжі. «Вони (чиновники) зобов`язані при укладенні договорів оренди пляжних територій передбачати стягування плати лише за додаткові послуги з прокату пляжного устаткування», - відзначили в уряді автономії.

Республіканському комітету з охорони навколишнього природного середовища доручено до 15 липня підготувати звіт до Міністерства охорони навколишнього природного середовища України з питання скасування плати за відвідування парків-пам`ятників садово-паркового мистецтва та інших об`єктів природно-заповідного фонду.

Уряд Криму просить міліцію і прокуратуру «вживати заходів реагування за фактами неправомірного встановлення плати за відвідування місць масового відпочинку, пляжів, територій та об`єктів природно-заповідного і лісового фонду».

Крім того, Радмін запропонував кримським податківцям забезпечити контроль «за повнотою сплати податків, зборів та інших платежів суб`єктами господарської діяльності, що стягують плату за користування об`єктами природно-заповідного і лісового фонду».

Згідно із законодавством, плату на пляжах можна брати за додаткові зручності: прокат тапчана, парасольки тощо. Підприємці пишуть на чеках «послуги пляжу», а фактично кошти стягують за зручності, які в будь-якому випадку повинні бути (ногомийка, медпункт тощо). За інші послуги - прокат тапчана або парасольки - платять окремо.

Кримчани при пред`явленні за місцем прописки паспорта або його ксерокопії можуть безкоштовно пройти на пляжі, окрім тих, які належать санаторно-курортним установам.