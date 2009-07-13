У Ялті встановили зірку Пуговкіна

Пам`ятний знак «Зірка Михайла Пуговкіна» і перший кримський ретро-кінофестиваль «Віват, комедія!», присвячений пам`яті народного артиста СРСР, почесного громадянина Криму, відкрили в понеділок ввечері у Ялті.

Плиту у формі зірки заклали на площі біля концертного залу «Ювілейний».

На відкриття фестивалю приїхали російські актори і родичі Пуговкіна.

У рамках фестивалю відбудеться прем`єра фільму про життя і долю Пуговкіна, а в оздоровчих закладах півострова покажуть кінострічки з його участю. Актор зіграв у 101 фільмі, з них 33 знімалися у Криму.

Раніше голова правління Спілки кінематографістів Криму Ольга ПРУДНІКОВА-ЮШКОВА повідомила УНІАН, що фестиваль «Віват, комедія!» - ідея Пуговкіна і його дружина Ірини.

Влітку 2007 року, коли актор востаннє був у Криму, він запропонував включити у цілющі фактори південнобережних кримських курортів «сміхотерапію» і щорічно проводити кримський фестиваль «Віват, комедія!». «Пропозиція була висловлена, але вона, на жаль, «провисла», її почули багато хто, але організувати не взялися. Торік Михайло Іванович не приїжджав до Криму, він хворів. Після його смерті дружина Пуговкіна, перебуваючи у Криму, прийшла до нас і запропонувала провести фестиваль у пам’ять про актора», - відзначила ПРУДНІКОВА-ЮШКОВА.

Пуговкін помер на 86-му році життя у Москві 25 липня 2008 року.