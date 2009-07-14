Справу нальотчиків передали до суду

Прокуратура Криму направила до суду кримінальну справу стосовно трьох членів злочинної групи, що спеціалізувалася на пограбуваннях.

Як повідомили у прес-службі прокуратури, відомство затвердило обвинувальний висновок у кримінальній справі, до якої увійшли «вісім епізодів пограбувань, скоєних у листопаді 2008-го – січні 2009-го років у Сімферополі, Запоріжжі і Дніпропетровську».

«Об`єктами нальотчиків стали відділення ”Ощадбанку” та ”Укрпошти” і навіть аптечний пункт. Крім того, за обвинувачуваними числиться пограбування листоноші», – повідомила прес-служба прокуратури. Грабіжники скоїли крадіжок на загальну суму 90 тис. грн.

Обвинувачуваним – трьом раніше несудимим і безробітним молодим людям – інкриміноване споєння пограбування (стаття 187 Кримінального кодексу України). Вони утримуються під вартою.