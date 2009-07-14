Понад 180 боєприпасів часів війни знайшли у Чорному морі

183 боєприпаси, що залишилися з часів Другої світової війни, виявлено водолазами під час обстеження дна однієї з бухт у Чорному морі в Гагаринському районі Севастополя.

Як повідомили у прес-службі Головного управління МНС України в Севастополі, знайшли 119 різнокаліберних артилерійських снарядів, 36 мінометних мін, 23 підривника та 5 порохових зарядів.

Вибухонебезпечні предмети будуть знищені піротехніками на спецполігоні.