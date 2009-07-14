Понад 180 боєприпасів часів війни знайшли у Чорному морі
12:36, 14 липня 2009Крым
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Під час обстеження дна бухти
183 боєприпаси, що залишилися з часів Другої світової війни, виявлено водолазами під час обстеження дна однієї з бухт у Чорному морі в Гагаринському районі Севастополя.
Як повідомили у прес-службі Головного управління МНС України в Севастополі, знайшли 119 різнокаліберних артилерійських снарядів, 36 мінометних мін, 23 підривника та 5 порохових зарядів.
Вибухонебезпечні предмети будуть знищені піротехніками на спецполігоні.
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