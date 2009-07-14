Прогноз погоди на середу
13:47, 14 липня 2009Крым
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15 липня на території України очікується мінлива хмарність, без опадів.
Як повідомили в Українському гідрометцентрі, місцями короткочасні дощі будуть лише в Криму, а вночі і в східній частині держави.
Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.
Температура у південній та східній частинах вночі становитиме 18-23°, вдень 29-34°; на решті території вночі 13-18°, вдень 26-31°, на Закарпатті до 33°.
У Києві та Київській області мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі по області 13-18°, вдень - 26-31°; у Києві - вночі близько 15°, вдень 27-29°.
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