Крупна аварія в Криму: є жертви

Двоє людей загинуло і 20 травмовано внаслідок зіткнення легкового автомобіля і маршрутки в Криму.

Аварія сталася сьогодні близько 7 години ранку в районі села Донське.

ВАЗ-2101, водій якого вирішив піти на обгін вантажівки, виїхав на смугу зустрічного руху й врізався в мікроавтобус. «Зіткнення виявилося неминучим. Унаслідок удару з легковиком автобус «Мерседес» перекинувся і став на колеса», - повідомили в ДАІ.

Водій автівки загинув на місці аварії, один із пасажирів легковика помер у лікарні.

У ДТП постраждали 20 людей: двоє пасажирів ВАЗа і 18 пасажирів маршрутки - десять громадян Росії, зокрема п`ятеро дітей, п`ятеро жителів Республіки Білорусь і п`ятеро українців.

З 20 постраждалих троє відмовилися від госпіталізації, вони перебувають на амбулаторному лікуванні, повідомив УНІАН у телефонній розмові помічник начальника Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій в автономії Володимир ІВАНОВ.

Усі постраждалі росіяни жителі Брянська. «В основному, медики констатують у них забої й синці», – зазначають у МНС. Наймолодшому постраждалому лише 6 років.

Серед п`яти жителів Білорусі троє проживають у Вітебську й двоє в Могильові.

Двоє загиблих у аварії – це громадяни України, жителі Криму. Люди їхали на роботу до Сімферополя, зазначив ІВАНОВ.

Ведеться слідство.