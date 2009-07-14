Росіяни, білоруси і українці постраждали в аварії в Криму

Десять громадян Росії, зокрема п`ятеро дітей, п`ятеро жителів Республіки Білорусь і п`ятеро українців постраждали в лобовому зіткненні легкового автомобіля і мікроавтобуса сьогодні в Криму.

З 20 постраждалих у ДТП троє відмовилися від госпіталізації, вони перебувають на амбулаторному лікуванні, повідомив кореспонденту УНІАН у телефонній розмові помічник начальника Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій в автономії Володимир ІВАНОВ.

Усі постраждалі росіяни жителі Брянська. «В основному, медики констатують у них забої й синці», – зазначають у МНС. Наймолодшому постраждалому лише 6 років.

Серед п`яти жителів Білорусі троє проживають у Вітебську й двоє в Могильові.

Двоє загиблих у аварії – це громадяни України, жителі Криму. Люди їхали на роботу до Сімферополя, зазначив В.ІВАНОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 7 години ранку в районі кримського села Донське ВАЗ-2101, водій якого вирішив піти на обгін вантажівки, виїхав на смугу зустрічного руху й врізався в мікроавтобус.

Водій машини загинув на місці аварії, один із пасажирів легковика помер у лікарні.

У ДТП постраждали 20 людей: двоє пасажирів ВАЗа і 18 пасажирів маршрутки.