130 стихійних точок торгівлі прикрили в Сімферополі

Припинено незаконну торгівлю на більш, як 130-ти торгівельних точках Сімферополя в результаті 5-ти рейдів у червні, повідомило сьогодні міське управління торгівлі і сфери послуг.

Найбільше торгівельних точок «прикрили» під час рейду на вулиці Треньова і площі Куйбишева (60 точок).

На території біля Центрального ринку припинили торгівлю більш як на 20-ти точках, в районі ринку «Залеський» - 30-ти точок.

Робота міжвідомчої комісії, до складу якої входять фахівці міської санепідстанції, ветеринарної служби, управління торгівлі і сфери послуг, податківці, міліціонери і працівники МНС, продовжується.