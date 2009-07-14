Кримський винний дім вивів на ринок нові вина

"Кримський Винний Дім" випустив нову лінійку вин ТМ "Феодосія".

Про це повідомила прес-служба компанії.

Лінійка складається з 8 позицій: напівсолодкі та десертні (білі і червоні) вина.

Довідка УНІАН. ДП "Кримський Винний Дім" - одне з найбільших підприємств виноробницької галузі України. Володіє повним циклом виробництва вин. Площа власних виноградників складає 1,4 тис. га.

З 2007 року ДП "Кримський Винний Дім" входить у найбільший в СНД холдинг, який об`єднує ЛВЗ "Хортиця", ЗАТ "Одеський коньячний завод"; ТОВ "ТД "Мегаполіс" (Україна) і ТОВ "ТД "Мегаполіс" (Росія).