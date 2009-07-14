Міськрада Севастополя вкотре відмовила адміністрації

Севастопольська міська рада вкотре відмовилася підвищувати тарифи на квартплату.

Як передає кореспондент УНІАН, на сьогоднішньому пленарному засіданні сесії міськрада відмовила міській державній адміністрації, яка просила депутатів підвищити тарифи на квартплату до 75% собівартості послуг.

Виступаючи на сесії, заступник голови міськадміністрації Мирослав САГАЙДАК зазначив, що в 2009 році собівартість житлових послуг, які надаються ремонтно-експлуатаційними підприємствами, складе близько 59 млн. грн., тоді як доходи ледве можуть досягти 33 млн. грн.

Він також нагадав про вимогу Кабінету міністрів України, згідно з якою тарифи на житлово-комунальні послуги мають покривати не менше 75% витрат.

Пояснюючи рішення депутатів, голова міськради Валерій САРАТОВ сказав, що «будь-яке підвищення тарифів не дає нічого».

За його словами, міськадміністрація не надає міськраді ніяких серйозних доводів на користь підвищення комунальних тарифів.

«Треба переглядати бюджет - давайте переглядати, треба збільшувати дотацію комунальним підприємствам - давайте збільшуватимемо, але нюанс полягає в тому, що просто так зараз перекладати це на плечі севастопольців - пенсіонерів, і людей, які мають маленьку зарплату, це дуже болісне питання», - підкреслив В.САРАТОВ, додавши, що тому міськрада не дала згоди на зміну тарифів.

Як повідомляв УНІАН, Севастопольська міська державна адміністрація впродовж останнього року не раз вносила до міськради пропозиції щодо перегляду комунальних тарифів, які в місті, як стверджують у керівництві виконавчої влади Севастополя, є одними з найнижчих в Україні.