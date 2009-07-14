Росія не ставить собі мету йти з Криму

Росія не ставить перед собою мету покинути базу Чорноморського флоту в Севастополі, але передбачить в Новоросійську будівництво об`єктів для ЧФ, повідомив журналістів начальник Генштабу ВС РФ Микола Макаров.

"Ми не ставимо таку мету перед собою - покинути Севастополь. Ми хочемо, в першу чергу, облаштувати всі з`єднання і частини Новоросійської військової бази... Проте, безумовно, події можуть розвиватися по різних напрямах. Ми передбачаємо будівництво об`єктів Чорноморського флоту і в новоросійському районі", - сказав Макаров.

Договір з Україною про використання бази в Севастополі діє до 2017 року

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