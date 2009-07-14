Росія уникає переговорів про кордон у Керченській протоці – дипломати

Україна наполягає на необхідності продовження переговорів з Російською Федераціїєю про розмежування Керченської протоки.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі Міністерства закордонних справ України.

В МЗС стверджують, що останнім часом офіційні чиновники Росії почали відмовлятись вести переговори з Україною про розмежування протоки державним кордоном.

На переконання дипломатів, така позиція РФ не відповідає домовленостям, досягнутим як в рамках переговорного процесу з розмежування Азовського і Чорного морів та Керченської протоки, так і зобов’язанням російської сторони, взятим за договором 2003 року про українсько-російський державний кордон.

В МЗС України нагадують, що, відповідно до статті 5 договору, Україна і Росія зобов’язалися врегулювати питання, які відносяться до „суміжних морських просторів”, зокрема, й в Керченській протоці, „угодою відповідно до норм міжнародного права”. Саме підготовкою такої угоди займались країни впродовж 13 років.

“Відмова делегації Російської Федерації від переговорів з розмежування Керченської протоки не відповідає ні чинним двостороннім домовленостям, ні міжнародному праву”, - наголошують в МЗС України.

Українська сторона наголошує на неприпустимості порушення договору про держкордон та наполягає на продовженні переговорів з метою скорішого вирішення питання в інтересах обох держав.