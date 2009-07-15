Механік загинув на заводі в Керчі

Механік загинув під час проведення судноремонтних робіт на Керченському морському заводі «Фрегат».

Як повідомили у прес-службі Головного управління МНС в Криму, інформація про нещасний випадок надійшла до рятувальників напередодні увечері.

«Під час проведення робіт упав з висоти житель Маріуполя, 1947 року народження, який працював на заводі механіком», - уточнили в МНС.

Робітник помер до приїзду «швидкої допомоги».