Механік загинув на заводі в Керчі
11:33, 15 липня 2009Крым
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Упав з висоти
Механік загинув під час проведення судноремонтних робіт на Керченському морському заводі «Фрегат».
Як повідомили у прес-службі Головного управління МНС в Криму, інформація про нещасний випадок надійшла до рятувальників напередодні увечері.
«Під час проведення робіт упав з висоти житель Маріуполя, 1947 року народження, який працював на заводі механіком», - уточнили в МНС.
Робітник помер до приїзду «швидкої допомоги».
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