Смерчі пошкодили крівлі будинків в кримському селі

Штормове попередження знову оголошене в Криму у зв`язку з очікуваним погіршенням погодних умов, повідомили у прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в автономії.

«Впродовж доби 15 липня місцями на території кримської автономії очікуються сильні зливи, грози, град і шквальний вітер, 15-20 метрів за секунду», - зазначили рятувальники.

Напередодні сильний вітер і смерчі частково пошкодили крівлі кількох будинків, пункти електрозв`язку, лінії електропередач на території села Міжводне в Чорноморському районі на заході Криму. Загиблих і травмованих немає. За даними МНС, пошкодження ліній електрозв`язку і електропередач вже усунено.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня від негоди в Криму постраждали села Джанкойського району, а наприкінці червня злива і град завдали значної шкоди посівам декількох районів автономії.