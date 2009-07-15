Постріл з гармат припинили

Чорноморський флот Російської Федерації тимчасово припинив здійснення полуденного гарматного пострілу на Костянтинівському равеліні, відновленого після шестирічної перерви 14 червня цього року, в день 226-річчя Севастополя.

Як повідомили у прес-службі Севастопольської міської державної адміністрації, влада почала одержувати звернення громадян з приводу того, що вже кілька днів не чутно полуденного пострілу.

Перший заступник голови міськдержадміністрації Владимир КАЗАРІН звернувся за роз`ясненнями до командування ЧФ РФ. Причина припинення здійснення полуденного пострілу полягає не в технічних неполадках, а в організаційних моментах.

«Нам пояснили, що раніше для здійснення полуденного пострілу було достатньо наказу командувача флотом, а зараз це питання необхідно узгоджувати з Головкомом ВМФ РФ. Також командування флоту зараз опрацьовує схему списання гарматних снарядів. Упевнений, цей збій короткочасний. Моряки-чорноморці не менше зацікавлені в продовженні традиції полуденного пострілу», - сказав В.КАЗАРІН, який є одним з ініціаторів відновлення 190-річної традиції полуденного пострілу.

У Севастополі полуденний постріл здійснювався до початку 20-х років минулого сторіччя, але потім вирішили, що ця традиція є буржуазним забобоном, і її відмінили.

Традицію було відроджено в 1982 році, напередодні 200-річчя Севастополя.

У 2003 році традиції перестали дотримуватися, нібито через відсутність холостих снарядів для гармати.