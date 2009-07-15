Прокуратура опротестовує виділення ділянок у моря в Криму

Прокуратура опротестувала і оскаржила в судах рішення про виділення підприємствам і підприємцям земельних ділянок у прибережній смузі моря в районі кримських курортів - Саки, Євпаторія і Феодосія.

Як повідомили у прес-службі прокуратури Криму, в Саках об`єктами зазіхань стали майже 70 га узбережжя. «Зокрема, визнано незаконними і скасовано розпорядження Сакської райдержадміністрації про надання 44,2 га землі», - наголошується в повідомленні.

На розгляді перебувають протести на рішення Штормовської сільради про виділення 2,5 га землі на відстані 160 метрів від моря в селищі Попівка для будівництва туристичних баз.

Пред`явлено позови про визнання недійсними розпорядження Сакської райдержадміністрації про надання громадянам 20 га землі на території Штормовської сільради для ведення особистого селянського господарства в прибережній захисній смузі моря, рішення Молочненської сільради про виділення житлово-комунальному підприємству землі площею 0,3 га для будівництва готельного комплексу.

Прокуратура Євпаторії пред`явила позов про знесення споруд, самовільно збудованих приватниками на орендованій ділянці пляжу площею 0,2 га.

Керченський природоохоронний прокурор пред`явив позов про припинення права користування трьома гектарами землі на феодосійському узбережжі. Ділянка виділена під будівництво водно-спортивного комплексу.