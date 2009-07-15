Янукович і Тимошенко лідирують у президентських перегонах

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ і лідер БЮТ, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, як і раніше, лідирують у президентських перегонах.

Про це свідчать результати соцопитування Центру політичних та економічних досліджень “Київ – 21 століття”, презентовані сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Зокрема, за даними опитування, В.ЯНУКОВИЧ набирає 20,5% голосів підтримки виборців, Ю.ТИМОШЕНКО – 17,2%, народний депутат, лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК – 4,8%, лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО – 2,5%, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН – 1,8%, чинний Президент Віктор ЮЩЕНКО – 1,6%, лідер ВО “Свобода” Олег ТЯГНИБОК – 1,4%.

Усі інші кандидати набирають менше 1% голосів респондентів.

При цьому у випадку виходу у другий тур виборів В.ЯНУКОВИЧА і Ю.ТИМОШЕНКО лідер БЮТ набирає 31,5%, а лідер Партії регіонів – 29,7%.

Опитування було проведене 8-10 липня. Опитано 2250 жителів усіх регіонів України. Похибка вибірки становить 2,2%.