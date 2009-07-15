Росія будує плацдарм для відступу з Севастополя

На будівництво берегової інфраструктури в Новоросійську для базування Чорноморського флоту Росії планується витратити більш як 10 млрд. рублів (близько 312 млн. доларів).

Про це повідомили в прес-службі партії "Єдіная Росія", посилаючись на колишнього командувача Північного флоту РФ, члена Ради Федерації Федеральних зборів РФ Вячеслава ПОПОВА, який очолює комісію Ради Федерації з національної морської політики.

"Наскільки я знаю, на сьогодні виділено 2,2 млрд. рублів на будівництво інфраструктури в Новоросійську, але після завершення будівництва олімпійських об`єктів у Сочі ці будівельні ресурси, а також фахівців можна буде направити на облаштування берегової інфраструктури до Новоросійська. Поки що у нас і час, і необхідні кошти", - сказав ПОПОВ. Він додав, що в цілому на будівництво берегової інфраструктури в Новоросійську планується витратити більше 10 млрд. рублів.

На його думку, "головною базою Чорноморського флоту має залишатися Севастополь, але Росія повинна продовжувати будівництво інфраструктури для флоту в Новоросійську".

"Росія повинна бути готова до будь-якого розвитку ситуації, пов`язаної з долею Чорноморського флоту. Звичайно, ми вважаємо, що головною базою має бути Севастополь. Але паралельно необхідно відпрацьовувати інші варіанти, пов`язані з будівництвом берегової інфраструктури для флоту в Новоросійську", - сказав ПОПОВ.

За його словами, ресурси і час дадуть змогу до 2016 року повністю завершити будівництво так званого причального фронту і берегової інфраструктури в Новоросійську для кораблів Чорноморського флоту.

"Проблеми, пов`язані з напрямом вітрів під Новоросійськом, які нібито заважатимуть перебуванню там кораблів, можна вирішити. Як стверджують експерти, необхідно побудувати відповідний причальний фронт і тоді ця проблема буде вирішена", - уточнив сенатор.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня начальник Генштабу ЗС РФ Микола МАКАРОВ заявив, що Росія не ставить перед собою мету залишити базу Чорноморського флоту в Севастополі, але передбачить в Новоросійську будівництво об`єктів для ЧФ.

МАКАРОВ нагадав, що Москва виступає за продовження терміну перебування свого флоту в Севастополі, а в Києві висловлюються за те, аби ЧФ РФ було виведено з української території чітко в строки.

Договір про використання ЧФ РФ бази в Севастополі діє до 2017 року.