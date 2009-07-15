Гра «АнтиНАТО» пройде в Криму

Російська община Криму збере молодь неподалік від Євпаторії для її виховання у дусі «відновлення союзно-політичної єдності» України з Росією і запобігання вступу країни до НАТО.

Як повідомила прес-служба організації, 17-25 липня в смт Новоозерне на заході півострову планується провести II молодіжно-патріотичний табір «Донузлав».

«Табір буде розміщено на березі озера Донузлав, на місці, де традиційно проводяться навчання "Сі-Бриз" за участю країн НАТО», - йдеться у повідомленні.

Програма роботи табору передбачає проведення військово-патріотичної гри, ігор і конкурсів, перегляд тематичних фільмів, організацію заходів культурно-масового характеру.

Зокрема, 20 липня на базі табору «Донузлав» пройдуть розширене засідання Школи молодого лідера і військово-патріотична гра «АнтиНАТО-2009». «Учасники гри відпрацюють питання організації акцій громадянського протесту проти навчань НАТО в Криму», - заявили в Російській общині.

Крім того, учасники табору проведуть акцію з благоустрою пам`ятників радянським війнам, які загинули в роки Великої Вітчизняної війни.

Завершиться робота молодіжно-патріотичного табору 25 липня рок-концертом, присвяченим Дню Військово-морського флоту Росії.

***Російську общину Криму очолює перший заступник голови Верховної Ради автономії Сергій ЦЕКОВ.