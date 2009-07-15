Пляжний рекет дурить курортників

***Статті мовою оригіналу

"Показательный рейд в Евпаторию, устроенный правительством полуострова специально для СМИ, закончился провалом и конфузом.

Несмотря на секретность грядущей проверки (журналисты до последнего момента не знали, в каком городе она пройдет), кто-то из чиновников успел предупредить хозяев пляжей. В результате на золотых песках нас встретили образцовая чистота, таблички и явно ждавший "непрошеных" гостей охранник.

- Проходите, проходите, вход бесплатный! - улыбался он перед видеокамерами, сидя под навесом у калитки. - У нас берут плату только за пользование услугами: душем, туалетом или раздевалкой, а если не хочешь - заходи спокойно и купайся в море.

- А как же вы в таком случае различаете тех, кто заплатил и может пользоваться душем и туалетом, от халявщиков? У вас же тут сотни людей!

- У меня память феноменальная, - не полез за словом в карман охранник. - Всех узнаю.

Под прицелом видеокамер он спокойно продал подошедшей парочке курортников два билета.

- На этот пляж бесплатно не пропускают, - рассказал "КП" Борис Сорин из Москвы, уплативший за себя и супругу двадцать гривен. - Я отдал деньги за душ и туалет, но даже если ими не пользуешься, все равно приходится раскошеливаться. Тут такие правила.

- Несколько дней назад на воротах висела табличка - "Пляж платный", - рассказала "КП" Светлана Кирянова, приехавшая в Евпаторию из Днепропетровска. - Потом ее сняли, но все равно берут по 10 гривен.

На всем пляже корреспондентам "КП" не удалось найти ни одного (!) отдыхающего, который прошел бы бесплатно.

- Идет скрытое изымание денег, - признал возглавляющий проверку вице-премьер Крыма Эдуард Гривковский. - С каждого собирают по десять гривен, хотя туалет и душ должны предоставляться бесплатно. Лежак, согласен, можно давать за деньги. Мы проверим местные органы и спросим, куда они смотрят.

На вопрос, нет ли у него ощущения, что кто-то из чиновников успел предупредить хозяев пляжа, Гривковский ответил:

- Я думаю, что дальше мы будем действовать по-другому. Просто зайдем на пляж и спросим у людей: брали у них деньги за вход или нет. И будем разбираться с теми, кто нарушает законы. А сейчас мы позвонили хозяину, пускай приедет к нам и расскажет, что тут происходит.

Но дождаться арендатора так и не удалось - он просто не приехал. Промаявшись около часа, ревизоры во главе с вице-премьером укатили в Симферополь.

- Пляж "Золотые пески" был арендован в 1999-м до 2020 года, - рассказали "КП" источники в горсовете. - Разорвать договор мы, даже по суду, вряд ли сможем, потому что они не нарушают земельное законодательство: платят за землю и не наносят вреда экологии. Мы ничего не можем сделать против них.

СПРАВКА "КП"

В минувшую пятницу правительство Крыма приняло постановление, согласно которому все коммунальные пляжи должны быть бесплатными.

- Совет министров Крыма обязал всех министров, председателей республиканских комитетов, органы местного самоуправления отменить все приказы и другие регламентные акты, которые ограничивают свободный доступ отдыхающих в места массового отдыха, на коммунальные пляжи, на территории и объекты природно-заповедного фонда Крыма, - рассказали в пресс-службе Совмина.

Но как удалось выяснить "КП", из 443 крымских пляжей коммунальных только 36 - почти все они в аренде. Остальные принадлежат санаториям и туристическим фирмам", пишет Кирилл ЖЕЛЕЗНОВ из "Комсомольской правды в Украине".

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"Совет министров Крыма решил проверить, как исполняется его решение, принятое на минувшей неделе, по отмене денежных сборов за посещение пляжей, объектов природно-заповедного фонда и мест массового отдыха в автономии.

Наши корреспонденты вместе с группой проверяющих наблюдали за тем, как выполняют постановление правительства в Евпатории.

Эффекта внезапности добиться не удалось: у коммунального пляжа Евпатории нашу автоколонну встречали представители исполкома. Когда проверяющим продемонстрировали свободную пляжную территорию, не огороженную заборами, но без каких-либо намёков на благоустройство, стало понятно: "втюхивают липу". Чтобы выяснить, как же в действительности обстоят дела с незаконными поборами, мы отправились на пляжи в центре города.

Заборы оказались на месте, хотя таблички "Вход платный" сняли. Подходим к входу на пляж, в советские времена именовавшийся "Золотым". У калитки стоит охранник. На заборе - табличка с ценой за вход и перечнем услуг, которые в неё входят. Охранник объясняет, что за десять гривен отдыхающие могут пользоваться биотуалетом, теневыми навесами, душевыми кабинами, мойкой для ног и раздевалкой. Можно платить за всё по отдельности: туалет - две гривны, навесы - пять гривен, душ - три. Если человеку ничего из этого не нужно, для него вход свободный.

Правда, отдыхающие рассказали нам, что ни о каком бесплатном входе и речи не может быть. У кого-то посещение пляжа входит в стоимость путёвки - эти люди проходят по пропускам. Остальным приходится платить.

- Я в Евпаторию приезжаю почти каждый год на протяжении тридцати лет, - рассказывает Галина Николаевна из Петрозаводска. - Раньше этот пляж был бесплатным и ухоженным. Сейчас его тоже чистят, но отдохнуть здесь для многих - дорогое удовольствие.

Если в семье три человека и за каждого надо заплатить десять гривен, за тридцать дней отпуска набегает девятьсот гривен.

На пляж заходит мужчина.

В руках держит два билета.

- Вас не смущает, что каждый день приходится платить?

- Мне ещё в первый день объяснили, что плачу за услуги, - отвечает Борис из Москвы.

- А если вы не пользуетесь предлагаемыми услугами, можете пройти на этот пляж бесплатно?

- На этот нет.

Об обязательной оплате услуг охранник рассказывает и заместителю председателя Совета министров АРК Эдуарду Гривковскому, который, однако, не соглашается с попытками аргументировать завуалированную форму "рэкета".

- Вижу, что идёт тихое взимание денег, - комментирует ситуацию Гривковский. - Порядок зависит от местных органов власти и органов самоуправления, которые сдают в аренду эти пляжи. Они имеют право проверить условия аренды, включить те пункты в договоры, которые обеспечат свободный доступ людей на пляж. Мы же в свою очередь будем отдыхающим в этом помогать.

Правда, вице-премьер не уточнил, каким же образом Совет министров намеревается это делать.

В свою очередь в Евпаторийском городском Совете находят оправдание собственному бессилию навести порядок в пляжных поборах.

- Я не был свидетелем взимания платы при входе и вообще не могу определять, законно это или нет. Этим должны заниматься контролирующие службы, - говорит начальник главного управления политики и внешнеэкономических связей Евпаторийского горсовета Сергей Стрельбицкий. - Сегодняшняя законодательная база не даёт местным Советам возможности защитить курортника. Мы знаем наши проблемы, пытаемся их решить, но у нас нет прав. И самое главное: мы не можем разорвать договоры аренды так быстро, как нам бы этого хотелось.

По словам Стрельбицкого, ещё в 2005 году решением сессии горсовета вход на пляжи сделали бесплатным, деньги с отдыхающих разрешалось брать только за услуги. "Все арендаторы пляжных территорий расписались на документе, что они обязуются выполнять такое решение", - подчеркнул он.

Тем не менее, как показал рейд, почти все арендаторы выполняют условия своеобразно. И хотя за каждым пляжем закреплены отделы городского управления курортов и туризма, сотрудники которых два раза в неделю проводят проверки и составляют акты об обнаруженных нарушениях, настоящие хозяева пляжей устанавливают собственные правила", - отмечает Ольга МЕЛЬНИЦКАЯ из "Крымской правды".