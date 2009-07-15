Зануссі приїде на кінофорум до Криму

V Севастопольський міжнародний кінофестиваль пройде з 19 по 23 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, організатори кінофестивалю на прес-конференції повідомили, що кінофорум проводиться з метою популяризації кращих досягнень сучасного кінематографа, зміцнення творчих зв`язків між кінематографістами України і Росії, підтримки молодих талантів.

У програмі кінофестивалю нове ігрові фільми, документальне і анімаційне кіно. Цього разу, окрім російських і українських стрічок, любителі кіно зможуть побачити програму «Нове кіно Болгарії».

Оцінювати фільми фестивальної програми за традицією буде «Народне журі». Українське кіно представлять стрічка Кіри МУРАТОВОЇ «Мелодія для шарманки» (приз ФІПРЕССІ і за кращу жіночу роль ХХХІ Московського міжнародного кінофестивалю), Романа БАЛАЯНА «Райські птахи» (премія «Ніка»), Ігоря ПОДОЛЬЧАКА «Ліс Менінас», Саші КИРІЄНКО «Прощення», Валерія ЯМБУРОВСЬКОГО «День переможених», Марини КОНДРАТЬЕВОЇ «Одного разу я прокинуся».

Глядачі побачать прем`єрні покази фільмів російського режисера Андрія ПРОШКІНА «Диво» і «Міннесота», фільм Андерса БАНЦІ (Росія-Швеція) «Гарячі новини», фільм Ігоря ВОРСКЛИ «Закриті простори», роботу Михайла КАЛАТОЗІШВІЛІ «Дике поле» та інші.

Як очікується, примітною подією кінофестивалю стане показ великої програми українських короткометражних фільмів. Серед них є роботи визнаних кінематографістів, такі як фільм «Діагноз» Мирослава СЛАБОШПИЦЬКОГО, який представляв Україну цього року на Берлінському кінофестивалі, фільми, де в ролі режисера виступив Георгій ДЕЛІЄВ, і роботи молодих кінематографістів.

Цього року гостем фестивалю стане відомий польський режисер Кшиштоф ЗАНУССІ. У фестивальну програму включений ретроспективний показ його фільмів, зустріч з режисером і майстер-клас, який він дасть для кінематографістів-початківців, любителів і професіоналів.

У рамках фестивалю пройдуть прес-конференції, круглі столи, дискусії, зустрічі кінематографістів з глядачами.