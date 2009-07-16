В Україну повертається спека

Сьогодні в Україні буде спекотно.

Як повідомили в Українському гідрометцентрі, 16 липня буде мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень на крайньому заході короткочасний дощ, гроза, подекуди град. Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с, на півдні, а вдень і на заході місцями пориви та шквали 15-20 м/с.

Температура у південних та східних областях вночі 18-23°, вдень 33-38°; на решті території вночі 15-20°, вдень 29-34°; в Карпатах вночі 10-15°, вдень 21-26°.

В Криму короткочасні дощі, грози, місцями сильні зливи, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; температура вночі 17-22°, на Південному узбережжі до 26°, вдень 29-34°.

У Київській області мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 29-34°. У столиці мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 30-32°.