Податкова вилучила 6 таксі
09:38, 16 липня 2009Крым
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Триває операція «Курорт-2009»
Співробітники податкової міліції під час проведення операції "Курорт-2009" вилучили шість автомобілів у приватників, які займалися візництвом у Джанкої в Криму.
Як повідомляє прес-служба кримської податкової, у громадян, що надавали послуги з перевезення пасажирів, не було ліцензій. Порушників виявили на залізничному вокзалі Джанкоя.
"Вилучено шість легкових автомобілів різних марок", - сказано в повідомленні.
Податківці передадуть матеріали за цим фактом до суду.
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