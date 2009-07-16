Податкова вилучила 6 таксі

Співробітники податкової міліції під час проведення операції "Курорт-2009" вилучили шість автомобілів у приватників, які займалися візництвом у Джанкої в Криму.

Як повідомляє прес-служба кримської податкової, у громадян, що надавали послуги з перевезення пасажирів, не було ліцензій. Порушників виявили на залізничному вокзалі Джанкоя.

"Вилучено шість легкових автомобілів різних марок", - сказано в повідомленні.

Податківці передадуть матеріали за цим фактом до суду.