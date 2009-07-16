Податкова вилучила 6 таксі

09:38, 16 липня 2009
Крым
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Триває операція «Курорт-2009»

Співробітники податкової міліції під час проведення операції "Курорт-2009" вилучили шість автомобілів у приватників, які займалися візництвом у Джанкої в Криму. 

Як повідомляє прес-служба кримської податкової, у громадян, що надавали послуги з перевезення пасажирів, не було ліцензій. Порушників виявили на залізничному вокзалі Джанкоя.

"Вилучено шість легкових автомобілів різних марок", - сказано в повідомленні. 

Податківці передадуть матеріали за цим фактом до суду.

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