4 катамаранщиків виловили в Ялті

11:00, 16 липня 2009
Крым
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Від меддопомоги врятовані відмовилися

У Ялті рятувальники надали допомогу чотирьом людям, що каталися на катамарані. Вони заплили в море на відстань двох кілометрів від берега. 

"На відстані 2000 метрів помітили людей, які звернулися за допомогою", - інформує прес-служба Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Криму. 

На рятувальному човні відпочивальників доставили на берег. Від медичної допомоги врятовані відмовилися.

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