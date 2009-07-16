4 катамаранщиків виловили в Ялті
11:00, 16 липня 2009Крым
0 0
Від меддопомоги врятовані відмовилися
У Ялті рятувальники надали допомогу чотирьом людям, що каталися на катамарані. Вони заплили в море на відстань двох кілометрів від берега.
"На відстані 2000 метрів помітили людей, які звернулися за допомогою", - інформує прес-служба Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Криму.
На рятувальному човні відпочивальників доставили на берег. Від медичної допомоги врятовані відмовилися.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter