Суддя з Севастополя погорів на хабарі

Співробітники Державної служби боротьби з економічною злочинністю та прокуратури викрили в хабарництві суддю районного суду Севастополя.

Як повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС, з’ясовано, що суддя, зокрема, вимагав та отримав хабар у розмірі 4,2 тис. грн. від приватного підприємця.

Суддя виніс постанову за двома адміністративними матеріалами стосовно приватного підприємця за ч.1 ст.164 (порушення порядку підприємницької діяльності в залах гральних автоматів) КУпАП з мінімальними штрафними санкціями та поверненням трьох вилучених гральних автоматів загальною вартістю 100 тис. грн.

За цим фактом прокуратурою міста порушено справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

За узгодженням із Верховним судом України було отримано дозвіл на проведення обшуків. За місцем проживання судді вилучено речові докази, а саме: кошти - частину суми грошей першого хабара.

Крім цього, суддя 14 липня за результатами розгляду цивільної справи виніс постанову про задоволення у повному обсязі позовних вимог цього ж приватного підприємця щодо стягнення з громадянина боргу в сумі 150 тис. грн. Суддя підписав та видав необхідні документи для накладення арешту на нерухоме майно та інші дії щодо забезпечення повернення боргу.

Після цього, 15 липня, цього ж суддю затримали під час одержання хабара в розмірі 2 тис. доларів від приватного підприємця за винесення у прискорені терміни позовного рішення щодо нього.

Наразі стосовно судді обрано запобіжний захід - підписку про невиїзд.