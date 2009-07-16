МНС закликає не користуватися надувними матрацами в морі

16:25, 16 липня 2009
Крым
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Звернення до жителів і гостей Криму

У зв`язку з посиленням вітру і можливим штормом МНС закликає жителів і гостей Криму під час відпочинку на морі суворо дотримуватися правил поведінки на воді.

Лише за останні дві доби в Криму на матрацах та інших плавзасобах в море винесло 12 осіб. З них рятувальникам вдалося доставити на берег тільки 10 чоловік, пошуків 2-х продовжуються досі, йдеться у зверненні кримського МНС.

Рятувальники радять відпочиваючим не запливати далеко від берега, оскільки непрофесіоналам важко реально оцінити відстань у морі.

Бійці МНС рекомендують не користуватися надувними матрацами під час купання в морі. «Вони не призначені для використання на воді», - заявили рятувальники. У такого матраца дуже велика «вітрильність», і вітер практично здуває його в морі, пояснили в МНС.

Також там нагадують: під час відпочинку на воді не слід вживати спиртні напої, оскільки вони притупляють пильність.

Окрім того, рятувальники просять батьків стежити за дітьми.

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