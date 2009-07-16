Пожежа знищила катер та пошкодила дві яхти в Севастополі

У Севастополі пожежа знищила прогулянковий катер, ще дві яхти – пошкодила.

Як інформує прес-служба Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у місті, повідомлення про пожежу на катері, що знаходився у воді біля причалу в місті Інкерман, надійшло сьогодні о 2-й годині ночі.

За лічені хвилини на місце прибули бійці МНС, на той час один катер вже був знищений вогнем та потонув, ще дві яхти пошкоджені.

25 плавзасобів, що також знаходились на причалі, вдалося врятувати. Постраждалих немає.

Триває підйом потонулого човна, обстеження якого допоможе встановити ймовірні причини пожежі.