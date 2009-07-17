Питання базування ЧФ у Криму мають вирішуватися в робочому порядку

Депутат Державної думи Росії, член Комітету у справах СНД і зв`язках із співвітчизниками Віктор МАЛАШЕНКО вважає, що проблемні питання базування Чорноморського флоту РФ в Криму мають вирішувати в робочому порядку, а не через ЗМІ.

Про це він сказав УНІАН в Москві, коментуючи інцидент з перевезенням військовослужбовцями Чорноморського флоту ракет по густонаселеному району Севастополя.

«Мені б хотілося, щоб між Росією і Україною ніяких інцидентів не виникало, а якщо вони виникли, то це має вирішуватися не через заяви, а розв’язуватися в робочому порядку і щоб не створювався інформаційний ажіотаж навколо того або іншого моменту», - сказав В.МАЛАШЕНКО.

Він вважає, що кожна країна буде свої зобов`язання виконувати.

«Ми усвідомлюємо ті реалії, які сталися в 1991 році. Подобається чи не подобається, але і Україна, і Російська Федерація – це самостійні держави, однак при цьому наші країни стратегічні партнери», - сказав депутат.

Водночас він відзначив, що не володіє детальною інформацією щодо інциденту, який стався в Севастополі 8 липня.

Як повідомляв УНІАН , 10 липня Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв`язку з перевезенням військовослужбовцями Чорноморського флоту крилатих ракет по густонаселеному району Севастополя.