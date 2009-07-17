У Криму в морі потонули 2 чоловіків

У Криму в морі потонули двоє чоловіків.

Як повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в автономії, події зафіксовані напередодні в Алушті та Керчі.

Так, за словами свідків, в Алушті нетверезий чоловік, житель Запоріжжя, 1943 року народження, пішов купатися і став тонути. Рятувальники витягнули його на берег і почали надавати першу медичну допомогу, пізніше чоловіка передали лікарям «швидкої допомоги». «Вони продовжили реанімаційні заходи, але дорогою до лікарні чоловік помер», - повідомили в МНС.

У Керчі на відстані одного кілометра від берега виявили тіло місцевого жителя, 1979 року народження. «Місце, де сталася подія, не пристосовано для купання. Найближча рятувальна станція розташована на відстані двох кілометрів», - зазначили в МНС.