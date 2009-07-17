Крим може стати пілотним проектом «Східного партнерства»

Крим може стати пілотним проектом у рамках регіонального аспекту співробітництва України та ЄС за програмою “Східне партнерство”.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі заявив прем’єр-міністр Автономної Республіки Крим Віктор ПЛАКИДА.

“Комісар (ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства – УНІАН) Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР підтвердила сьогодні, що в рамках програми “Східне партнерство” Крим розглядається як пілотний проект”, - сказав він.

“Ми це підтримуємо”, - додав прем’єр Криму, зазначивши, що автономія швидше, ніж інші регіони України, може стати самодостатньою, як в питанні наповнення бюджету, так і в питаннях реалізації соціальної та економічної політики. Але для цього Крим має тісно співпрацювати з Європейським Союзом.

В.ПЛАКИДА також повідомив, що в ході сьогоднішнього візиту до Брюсселю делегація Криму провела ряд зустрічей, в тому числі з Генеральним секретарем Комітету регіонів, комісаром Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР та представниками європейського бізнесу.

До складу делегації, крім В.ПЛАКИДИ, входили міністр будівельної політики та архітектури Володимир НІКОЛОВ, Ялтинський міський голова Сергій БРАЙКО, віце-президент фірми “ТЕС” Сергій БЕЙМ, голова правління ВАТ “Завод “Фіолент” Олександр БАТАЛІН, заступник голови правління ВАТ “Крименерго” Віктор КАЛАШНИКОВ, заступник директора з наукових питань Інституту відновлювальної енергетики НАНУ Степан КУДРЯ.

7 травня у Празі відбувся установчий самміт програми “Східне партнерство” – нового інструменту співпраці ЄС з країнами-східними сусідами. Одним з аспектів цієї програми є розвиток регіонального співробітництва.