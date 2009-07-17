ЧФ РФ заборгував 10 млн. грн. пенсійному фонду Севастополя

Будівельне управління Чорноморського флоту РФ залишається головним боржником перед Пенсійним фондом України у Севастополі, сума боргу вже наблизилася до 10 млн.грн., що перевищує 60% загальноміського боргу перед ПФУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України в місті Севастополі Юрій КУЛЬКОВ на сьогоднішньому засіданні антикризової робочої групи в міській держадміністрації.

Як зазначив Ю.КУЛЬКОВ, фінансово-економічна ситуація в БУ ЧФ РФ «дуже важка, у будуправлінні немає коштів навіть на вихідну допомогу». Водночас, як сказав він, керівництво БУ ЧФ РФ не втрачає надію на фінансову підтримку з Москви.

Ю.КУЛЬКОВ також повідомив, що сума боргу решти 76 підприємств міста - боржників ПФУ перевищує 3 млн. грн.

Також за інформацією Ю.КУЛЬКОВА, на початку цього тижня жителі міста вперше відчули невеликий збій у графіці виплати пенсій, проте спільні зусилля управління ПФУ, «Ощадбанку» і «Укрпошти» дали результат: виплати пенсій стабілізувалися. Всі проблеми обмежилися затримкою виплат на день-два. Сьогодні пенсії виплачуються за графіком.