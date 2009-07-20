На єдиному підводному човні України завершено черговий етап ремонту

Підводний човен Військово-морських сил України «Запоріжжя» за допомогою буксирів був переведений з плавучого дока до причалу 13-го судоремонтного заводу Чорноморського флоту Російської Федерації для проведення чергового ремонтного етапу.

Як повідомляє он-лайн-газета «Новий Севастополь», з понеділка фахівці заводу почнуть роботи з підготовки «Запоріжжя» до завантаження акумуляторних батарей. За словами командира субмарини капітана першого рангу Олега ОРЛОВА, працівники заводу обіцяють підготувати човен до завантаження акумуляторних батарей до вересня цього року. Якщо план робіт буде виконано, то після завантаження батарей, яке може тривати близько півтора місяця, почнуться швартові випробування субмарини.

В ході докового ремонту на єдиному українському підводному човні здійснено очищення і фарбування корпусу, ремонт донно-забортної арматури, торпедних апаратів, гвинто-кермової групи, корпусні роботи із заміни ділянок обшивки корпусу, фарбування цистерн головного баласту.

Як раніше повідомляв прес-центр командування Військово-морських Сил України, для закінчення ремонту підводного човна «Запоріжжя» необхідно близько 10 млн. грн.

Підводний човен спущено на воду 29 травня 1970 року в Ленінграді.

20 січня 1971 року підводний човен був включений до складу Військово-Морського Флоту СРСР. 21 липня 1997 року на підставі угоди між Російською Федерацією і Україною про розділ Чорноморського флоту підводний човен увійшов до складу ВМС України. Наказом командуючого флоту човен назвали «Запоріжжя».