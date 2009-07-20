Росія розкладе Чорноморський флот у різні корзини

Росія створить пункт базування Чорноморського флоту в Новоросійську незалежно від ситуації з Севастополем.

«Не може флот базуватися в одній базі (Севастополь), не можна яйця зберігати в одній корзині», - сказав в ефірі радіостанції «Ехо Москви» перший заступник начальника Головного штабу ВМФ РФ Олег БУРЦЕВ.

За його словами, незалежно від результатів переговорів між Росією і Україною про можливість базування Чорноморського флоту в Севастополі після 2017 року Росія розвиватиме інфраструктуру бази в Новоросійську. «У Новоросійську ми приречені розвивати інфраструктуру», - зазначив він.

БУРЦЕВ підкреслив, що на переговорах з Україною щодо Чорноморського му флоту не можна допустити перегляду базових угод від 1997 року. «Ми не збираємося допустити ревізії цих угод. У нас є проблемні питання, зокрема, щодо інвентаризації і озброєнь, але ці питання вирішує існуюча спільна російсько-українська комісія саме на основі базових угод по ЧФ», - додав він.

15 липня прес-служба партії «Єдина Росія», посилаючись на колишнього командувача Північним флотом РФ, члена Ради Федерації Федеральних зборів РФ В’ячеслава ПОПОВА повідомила, що на будівництво берегової інфраструктури в Новоросійську для базування ЧФ планується витратити більш як 10 млрд. рублів (близько 312 млн. доларів).

Договір про використання ЧФ РФ бази у Севастополі діє до 2017 року.