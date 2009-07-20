Прикордонники затримали педофіла

Прикордонники Керченського загону морської охорони допомогли співробітникам міліції затримати мешканця Керчі, який підозрюється в скоєнні злочину, передбаченому ст. 156 ч. 2 Кримінального кодексу України.

Здійснення розпусних дій відносно особи, що не досягла 16-річного віку, батьком/матір`ю або особою, яка їх замінює, карається обмеженням волі на термін від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади (або займатися певною діяльністю) строком до трьох років або без такого.

Як повідомляє прес-служба Азово-Чорноморського регіонального управління Державної пограничної служби України, морські прикордонники отримали інформацію про те, що в районі сіла Яковенково на маломірному плавзасобі втік від міліції чоловік (1980 року народження), відносно якого Керченський міський суд обрав запобіжний захід – арешт.

Катер із прикордонниками і співробітниками міліції незабаром виявив плавзасіб. "Не дивлячись на опір, чоловіка був затриманий і доставлений на берег. Там його передали опергрупі керченського міського управління МВС", – інформує прес-служба.