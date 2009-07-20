У Криму знайшли 6-річного хлопчика, який загубився в суботу

Бійці Міністерства з надзвичайних ситуаціях і Внутрішніх військ знайшли 6-річного хлопчика з Сімферополя, що загубився у суботу в кримських лісах.

Як повідомили у прес-службі Головного управління МНС в автономії, хлопчика знайшли сьогодні вранці в двох кілометрах від наметового містечка. Це місце неодноразово перевірялося пошукачами. «На думку рятувальників, практично весь світловий день дитина блукала, це і ускладнило пошуки», – відзначили в МНС.

Стан здоров`я хлопчика задовільний. Дитину передали батькам.

Увечері 18 липня в районі зуйських лісів перебувала група з п`яти дітей – вихованців однієї з церковно-приходських шкіл Сімферополя – на чолі з вихователем. За словами вихователя, Олександр УСЕЇНОВ пішов до струмка, а вже через п`ять хвилин дитину вже ніхто не бачив. Самостійний пошук, який проводили люди, що знаходилися в цьому районі, результатів не дав.

Пізно ввечері у суботу повідомлення про загубленого хлопчика надійшло черговому контрольно-рятувальної служби, на пошуки виїхали 15 рятувальників.

В неділю дитину, яка страждає на аутизм, шукали вже 160 чоловік, були задіяні службові собаки.