Убивць екс-голови кримських дач ДУСі досі не знайдено

Убивць екс-начальника Управління санаторно-курортних установ в Криму Державного управління справами Президента України Олега Тарабанька досі не знайдено, про це сьогодні на прес-конференції у Сімферополі повідомив прокурор автономії Володимир БОЙКО.

За його словами, незважаючи на заходи, що вживають правоохоронці, осіб, що скоїли злочин, поки не встановлено.

Тіло Тарабанька було знайдене 22 грудня 2008 року в Лівадії (Ялта). Експертиза встановила, що смерть настала в результаті задушення.

За даними ЗМІ, ім`я Тарабанька згадувалося в скандалі, пов`язаному з виділенням земельних ділянок на території Юсуповського палацу.