У Севастополі виплачено 84% пенсій

У Севастополі станом на 20 липня виплачено 84% пенсій, кошти надходять щодня, у необхідних для виплати обсягах.

Про це кореспондентові УНІАН повідомила заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України в місті Севастополі - начальник відділу надходження доходів Марина КОРОТАЄВА.

На її думку, фінансування буде завершено вчасно. «Окрім того, вважаю, жодних проблем з фінансуванням у нас не буде і в другому півріччі», - відзначила М.КОРОТАЄВА і додала, що минулого тижня в місті «були незначні затримки з виплатою пенсії, буквально на один день». Але це, як сказала вона, «було пов`язано не з недофінансуванням, а з тим, що просто треба було перевести у готівку гроші, але це технічні моменти, які на загальну картину не впливають».

Заступник начальника управління також повідомила, що за підсумками першого півріччя Головне управління Пенсійного фонду України в місті Севастополі бюджетне завдання виконало на 109,8%. «На мою думку, що це цілком значна, чудова цифра - 486 млн. грн. Цю суму, загалом, можна порівняти з бюджетом міста, яке за півріччя складає не набагато більше від півмільйона гривень», - сказала М.КОРОТАЄВА. Вона додала, що це тим більше втішає, «незважаючи на таку складну ситуацію, коли багато підприємств, справді, не можуть працювати, у них немає обсягів замовлень, у них трохи скорочується чисельність працюючих».